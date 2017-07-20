Запорожцы чуть не отравились ртутью в собственной квартире

На этой неделе в квартире многоэтажки по улице Якова Новицкого запорожская семья разбила ртутный термометр. Испуганные горожане не смогли самостоятельно собрать ртуть, испугались, потому вызвали спецслужбу «Кобра».

Как рассказали «Верже» сотрудники спецподразделения, они собрали опасное для жизни вещество.

При этом в «Кобре» отметили, что не стоит паниковать — ртуть хоть и смертельно опасна, но ее можно собрать самостоятельно. Грамотные оперативные действия не дадут ртутным парам распространиться по квартире и все останутся живы и здоровы.

Спасатели вновь напоминают простые рекомендации по этому поводу:

1. Откройте окна для доступа свежего воздуха и понижения температуры в помещении (чем теплее в квартире, тем активнее происходит испарение металла).

2. Ограничьте доступ людей и домашних животных в комнату, где разбился прибор.

3. Слегка размоченной в воде газетой в резиновых перчатках и марлевой повязке на лице соберите ртуть. Самые мелкие шарики можно собрать лейкопластырем.

4. Собранную ртуть поместите в ёмкость с водой и плотно закройте. Вода нужна для того, чтобы ртуть не испарялась. Не выбрасывайте ёмкость в мусоропровод, унитаз и не выливайте на улице!

5. На сайте Центра гигиены и эпидемиологии вашего города узнайте телефон ближайшей санэпидстанции. Ее специалисты подскажут, куда отнести ртуть. Если вы не уверены, что собрали всю ртуть, можно вызвать специалистов для обследования вашего дома.

6. Обработайте при помощи щетки или пульверизатора место разлива концентрированным раствором марганцовки (должен получиться темно-бурый, почти непрозрачный раствор). Оставьте примерно на час, а затем смойте мыльно-содовым раствором (40 г хозяйственного мыла и 50 г пищевой соды растворите в литре воды).

7. Постарайтесь не заходить в комнату в течение суток. Затем пол можно вымыть водой.

8. После сбора ртути прополощите рот слабым раствором марганцовки, примите 2–3 таблетки активированного угля — это уменьшит влияние токсинов на организм.

9. Проветривайте помещение три раза в сутки по десять минут в течение 10 дней, чтобы окончательно избавиться от паров ртути.

Отметим, что в месяц запорожских «кобровцев» не менее двух десятков раз горожане вызывают по поводу сбора ртути.