Как после бомбежки: украинцы показали все ужасы курортной больницы (ФОТО/ВИДЕО)

Как только курортники из Херсона, приехавшие на отдых в Геническ показали в сети жесть местной больницы, и центральные каналы сняли сюжеты о том, что творится в палатах и клозетах, власти сразу же выделили деньги на ремонт центральной больницы приморского городка.

На днях пользователь Фейсбука, журналистка Алина Семерякова написала пост о том, как дочь заболела в самом начале отдыха на курорте. Состояное было настолько тяжелое, что пришлось обратиться в местную больницу. То, что они там увидели, поразило сознание не только данной семьи, но и всех подписчиков женщины.

Опубліковано Alina Semeryakova 19 липня 2017 р.

«Лето, которого не было.

Гнойная ангина. Горячая, как печка, Лиса. Температура 43. Судороги и холодные желтые конечности. Анальгин с ношпой и тавигилом в задницу. Скорая, которая отказалась ехать за ребёнком 20 км на стрелку в 6 утра — везите сами, машин нет. Только позвоните еще раз на 103 и отмените вызов, а то нас ругать будут.

Очередь у педиатра в центральной больнице Геническа. Мамы с грудничками живым щитом — у нас тоже температура! Не пройдёте!

Анализы с утра натощак.

— Когда результат?

— В 13.00

— А через час? 100 гривен.

— Всё будет.

Летят купюры направо и налево. Покупают нам шанс, скорость и качество. Врачи благодарят, как меценатов. Больница, пережившая бомбежку курортными сезонами. Персонал, уставший от курортников и лета.

Но самоотверженно помогающий все равно.

Ни одной частной клиники.

В довершение — капельница в инфекционке — на вешалке из пластиковой бутылки.

Новая локация для сьемок хоррора.

Страна, в которой выживают сильнейшие. Страна, где трудно жить и легко умирать.

Страна, которую я не брошу, но ребенка отправлю подальше и навсегда», — описывает мама Алина ситуацию.

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Многие СМИ уже внесли свой «вклад», рассказав о «прелестях» местной больницы.

«Медсестри, лікарі і головний лікар потай дякували і тисли руки. На їх проблему нарешті серйозно звернули увагу. І подейкують, просто вчора з області вже й виділили гроші на ремонт», — написала в следующем своем посте Алина.