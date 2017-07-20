Персонажи Путина вырезали из двух фильмов из-за боязни хакеров

Две киностудии вырезали из грядущих фильмов «Красный воробей» и «Курск» персонажей, прообразом которых является президент РФ Путин. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Шпионский триллер «Красный воробей» от студии Fox с Дженнифер Лоуренс в главной роли рассказывает об офицере российской разведки, которая начинает работать на ЦРУ. Фильм основан на одноименной книге Джейсона Мэтьюса, в которой Путину отводится одна из ключевых ролей. Однако создатели отказались от демонстрации президента России в ленте.

Издание отмечает, что таким образом Fox обезопасила себя от действий «каких-нибудь русских хакеров, которым это может не понравиться».

Киностудия EuropaCorp решила вырезать Путина из картины «Курск», которая рассказывает о затонувшей в 2000 году российской атомной подлодке. Фильм основан на бестселлере Роберта Мура «Время умирать: трагедия «Курска»», в котором присутствует президент РФ.

Как отметил Аджай Арора, глава компании Vera, специализирующейся на интернет-безопасности и сотрудничающей с EuropaCorp, киностудии боятся использовать образ Путина в фильмах из-за угрозы кибератак.