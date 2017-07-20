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Чтобы выбраться из Запорожья, криминальный гастролер совершил «гоп-стоп»

От
Valeriy
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Припозднившись, жительница Запорожья стала жертвой грабителя, который вырвал у нее из руки iPhone.

Это произошло в частном секторе неподалеку от железнодорожного вокзала «Запорожье-1». Откуда было знать, злодею, что на привокзальной площади его уже ожидали патрульные, получившие сигнал о преступлении и приметы налетчика.

Злодей, почуяв неладное, попытался скрыться. Тщетно. На его руках захлопнулись браслеты. Выяснилось, что на своей малой родине — в Полтавщине 41-летнего мужчину разыскивают за совершение квартирной кражи.

 

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