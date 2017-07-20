Чтобы попасть в Крым, россияне часами стоят в заторах у Керченской переправы

Серьезная пробка из тысячи автомобилей образовалась на подъездах к Керченской переправе со стороны Кубани. Водители вынуждены часами ждать своей очереди для погрузки на паром. На работу переправы помимо наплыва отдыхающих влияют и сложные погодные условия — в районе Керченского пролива дует сильный ветер. Со стороны Крыма очередей на паром почти нет.

Очередь из желающих попасть на отдых в Крым в порту «Кавказ» в Краснодарском крае уже превысила тысячу автомобилей, а время ожидания иногда достигает шести часов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ООО «Морская дирекция», обслуживающего Керченскую паромную переправу.

«Накопление легковых машин со стороны Краснодарского края насчитывает более 1000 единиц, время ожидания погрузки на паромы было увеличено.

В среду, 19 июля, для пассажиров, следующих в Республику Крым, ожидание составляло от 1 часа до 4 часов, в отдельные промежутки времени достигало 6 часов», — сказали в «Морской дирекции», подчеркнув, что оперативно принимают меры для своевременной перевозки пассажиров.

Со стороны порта «Крым» желающих переправиться через Керченский пролив в разы меньше — там ждать в очереди приходится порядка 20 минут.

В пресс-службе также подчеркнули, что ситуацию осложняют и погодные условия — 20 июля в районе переправы ухудшились метеоусловий, в частности усиление ветра до 17 м/с.