Власть Запорожья обещает облегчить страдания астматиков и аллергиков

Облегчение состоит в том, что ежедневно коммунальщики приводят в порядок зеленые зоны – выполняют покос карантинных растений, кои заставляют страдать аллергией многих запорожцев.

По словам директора КРСП «Зеленстрой» Алексея Анохина, в покосе травы задействовано 12 бригад – порядка 150 человек. Работы ведутся во всех районах областного центра на закрепленных территориях улиц, парков, скверов.

— На сегодня в среднем по городу уже выполнен трехкратный покос трав и карантинных растений закрепленных территорий. Общая площадь выполненных работ более 800 га. Покосы будут продолжаться до поздней осени. Максимально охватываются все территории, в том числе, в районах города и бесхозные. Привлечены также силы субподрядных организаций, — отметил Алексей Анохин.

В покосе задействована спецтехника – газонокосилки, мотокосы, тракторные косы, также три новых мини-трактора «Викинг», приобретенных в 2016 году. При помощи новой спецтехники работы выполняются быстрее и качественнее.