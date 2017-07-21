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В Запорожье полиция поймала наркодилера (ФОТО)

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user444
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Запорожские патрульные задержали мужчину за распространение веществ, похожих на наркотические.

Патрулируя территорию Днепровского района, на улице Лобановского возле одного из домов полицейские заметили подозрительного мужчину. Подъехав ближе, патрульные пытались расспросить у гражданина чем тот занимается, однако молодой человек, заметив полицейских, стал убегать.

Патрульные остановили его. Во время беседы с полицейскими 32-летний гражданин не объяснил своих действий.

Правоохранители заподозрили, что у мужчины есть запрещенные предметы или вещества и решили провести поверхностную проверку, согласно ст. 34 Закона Украины «О Национальной полиции», у него обнаружили полиэтиленовых пакет внутри которого находились свертки с веществом черного цвета в количестве 32 штуки.

По данному факту патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа. Вещества изъяли и направили на экспертизу.

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