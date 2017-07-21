В Запорожье полиция поймала наркодилера (ФОТО)

Запорожские патрульные задержали мужчину за распространение веществ, похожих на наркотические.

Патрулируя территорию Днепровского района, на улице Лобановского возле одного из домов полицейские заметили подозрительного мужчину. Подъехав ближе, патрульные пытались расспросить у гражданина чем тот занимается, однако молодой человек, заметив полицейских, стал убегать.

Патрульные остановили его. Во время беседы с полицейскими 32-летний гражданин не объяснил своих действий.

Правоохранители заподозрили, что у мужчины есть запрещенные предметы или вещества и решили провести поверхностную проверку, согласно ст. 34 Закона Украины «О Национальной полиции», у него обнаружили полиэтиленовых пакет внутри которого находились свертки с веществом черного цвета в количестве 32 штуки.

По данному факту патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа. Вещества изъяли и направили на экспертизу.