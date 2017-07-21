В Запорожье разгонят стихийщиков

В Запорожье обсудили меры ликвидации незаконной торговли в Запорожской области.

О мерах предотвращения распространения стихийщиков, которые обсуждались на совещании в ЗОГА, «Верже» рассказали в пресс-службе ведомства.

Предприниматели поддерживают инициативу, так как стихийная торговля прежде всего – незаконна. Речь идет не о пенсионерах, которые торгуют тем, что собственноручно вырастили, а о торговцах, которые заняли прилавки с мясными изделиями, рыбой и алкоголем. Их товары не имеют маркировки или ведомостей о происхождении.

Представители полиции и потребительской службы во время рейдов могут только выписывать минимальные штрафы, ведь для конфискации продукции нужны специальные помещения для ее хранения.

На совещании сообщили, что в ближайшее время в одном из районов областного центра проведут рейд при участии всех заинтересованных сторон. Будут созданы специальные рабочие группы, в состав которых войдут представители власти, бизнеса, правоохранительных органов, Госпродпотребслужбы и общественности.