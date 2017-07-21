Госдеп США отказал России в жесткой форме

В Госдепе США заявили, что переговоры замглавы российского МИДа Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона были «жесткими и обдуманными». При этом Вашингтон подчеркивает, что ожидать решения вопроса с российской дипломатической собственностью в ближайшее время не стоит.

Замглавы МИД России Сергей Рябков и замгоссекретаря США Томас Шеннон продолжают встречаться для обсуждения спорных вопросов в двусторонних отношениях, хотя и конкретных решений в ближайшее время в американской столице не ждут, заявила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт. В то же время здесь отмечают, что переговоры дипломатов носят «жесткий, прямой и обдуманный» характер.

«Мы были рады, что он (Рябков) приехал к нам в Вашингтон, сел за стол с нами и обсудил раздражающие факторы в отношениях. Ничего не будет решено в ближайшее время, я не могу дать вам какое-то расписание, но эти переговоры будут продолжены», — цитирует Науэрт РИА «Новости».

В Вашингтоне отмечают, что дипломатам еще «есть о чем поговорить». Вместе с тем Рябков после встречи с американским коллегой подчеркнул, что Москва прикладывает все усилия для урегулирования противоречий в отношениях, однако предупреждает США о возможности ответных шагов со стороны России.

Накануне в Вашингтоне прошел второй раунд консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков встретился с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном. В рамках данных переговоров в том числе обсуждался вопрос возвращения российской дипломатической собственности, на которую был наложен арест в декабре 2016 года в рамках очередных санкций против России.

Напомним, в конце прошлого года на тот момент президент США Барак Обама ввел очередные санкции против России из-за причастности Москвы к кибератакам, а также возможного вмешательства России в избирательный процесс на президентских выборах в США. В рамках этих санкций в том числе были закрыты две резиденции российского диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде, а также высланы более 30 российских дипломатов.