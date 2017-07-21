Жителя Запорожья патрульные вырвали из лап смерти (ВИДЕО)

Точнее, патрульные полиции стащили с ограждения арочного моста мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, прыгнув вниз с моста.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, ЧП произошло днем, когда на мосту было безлюдно. Экипаж инспекторов получил сигнал. Дескать на перилах моста сидит молодой мужчина и, судя по всему, намеревается сигануть с него в Днепр. То есть, покончить с собой.

Прибыв к месту ЧП, патрульные оценили ситуацию и, подкравшись, стащили мужчину с парапета. Во время общения с полицией молодчик заявил, что хотел таки прыгнуть с моста по личным мотивам. Дескать, судьба-злодейка довела.