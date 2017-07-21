Запорожцы требуют сохранить архитектуру города

На официальном сайте петиций Запорожья появилась петиция о введении моратория на строительство новых зданий и сооружений, а также реконструкцию и изменение существующих, в границах исторических ареалов Запорожья и зон охраны объектов культурного наследия.

До конца сбора подписей осталось четыре дня. Инициативу поддержали уже почти 800 запорожцев. Цель петиции – сохранить историческую среду города, предотвратить ее разрушение и уничтожение объектов культурного наследия.

Автор Петици Роман Вертепный предлагает ввести мораторий на строительство новых зданий и сооружений в границах исторических ареалов города и на территориях «зон охраны памяток», а также на изменение уже существующих памятников архитектуры и градостроительства, которые нарушат исторический вид и целостность исторически сложившихся архитектурных ансамблей.

Поддержать инициативу можно по ссылке.