Запорізька область – головний біль генерального прокурора Луценко

Під час наради за участі генерального прокурора щодо аналізу роботи 7 прокуратур, стало відомо, що Запорізька областна прокуратура серед аутсайдерів.

Бердянськ, Токмак, Енергодар, Запоріжжя – купа тривожних сигналів, 3 місце з росту преступності, затягування справ про бюджетні розкрадання на десятки мільйонів.

Луценко завірив, що приїде в область до Дня незалежності з маштабною перевіркою.

Новину обговорили користувачів соціальної мережі Фейсбук. Про критику Романова повідомив на своїй сторінці запорізький правозахистник, очільник фракції УКРОП Запорізької облради Ярослав Гришин.

«Частину цих тривожних сигналів направив я та юридична фірма «Ярослав Гришин і партнери», проте мені відомо про звернення інших правозахистників, активістів, громадян. Похвалитись обласному прокурору нема чим, хоча його роботу виконують депутати і активісти, вказуючи йому на порушення закону, крадіжки бюджету і, навіть, єкоцид. Не розслідувано нічого. Силовий тиск, пусті, абсурдні, кримінальні справи – ось результати, де Романов на висоті» — зауважив Ярослав Гришин.

«До мого приїзду в серпні дайте мені відповідь на питання, яке суспільство задає нам з 2014 року: про смотрящих, що були і діють зараз. Нагадую, саме за це ми попрощались з вашим попередником. Не можете – на вихід!»-сказав генеральний прокурор.

Прокурора Бердянська Луценко взагалі вигнав із зали, сказавши: «Україну гублять прокурори без совісті.Прокурор без совісті – не прокурор».

Чекаємо на зміни.