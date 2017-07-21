Домой Новости Из запорожского лагеря, где произошло массовое отравление, дети уехали домой

Из запорожского лагеря, где произошло массовое отравление, дети уехали домой

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Valeriy
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По информации пресс-службы исполкома Бердянского горсовета, вчера, 20 июля, скорая помощь доставила в инфекционное отделение горбольницы 22 ребенка младшего и среднего возраста из детского заведения санаторного типа «Лазурный».

По официальной информации, санаторий не получил разрешения на работу, т.к. не прошел необходимых проверок. Несмотря на это, в санаторий привезли более 200 детей бойцов АТО из Днепра.

Как сообщил директор Бердянского термедобъединения Дмитрий Егоров, сегодня, 21 июля, дети уехали домой.

«Вот и подходит к концу, для детей с родителями, нашумевшая на всю Украину история с детским лагерем «Лазурный». Счастливые дети с родителями возвращаются домой.
Как директор хочу сказать, что больница сработала на отлично. И хочу поблагодарить весь персонал больницы который в очередной раз доказал, что мы отличная команда…Мы обязательно детально разберем эту ситуацию. Возникшим трудностям уделим особое внимание», — сообщила на ФБ Егоров.

По факту отравления детей начато расследование по статье 325 УК.

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