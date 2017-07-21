Исповедь запорожской мошенницы и наркодилера: как и зачем (ФОТО)

В Запорожье задержали мошенницу, которая занималась еще и распространением наркотиков, рассказали «Верже» в пресс-служба ГУ НПУ в Запорожской области.

Женщина продавала несуществующие товары в Интернете и получала стопроцентную предоплату. По предварительной информации, она обманула около пятидесяти граждан, причинив ущерб на общую сумму более 100 тысяч гривен.

В целях конспирации мошенница пользовалась «одноразовыми» номерами телефонов, размещала объявления таким образом, чтобы не выдать настоящий ip-адрес компьютера. В разговорах с будущими жертвами называлась вымышленными именами. Деньги получала на банковские карточки, оформленные на подставных лиц. По факту было начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Позже выяснилось, что помимо продажи несуществующих товаров она причастна еще и к распространению наркотиков.

На территории Запорожья она оставляла так называемые закладки с наркотиками. Затем, после получения оплаты, их место нахождения через Интернет сообщалось потребителям наркотиков. Только в течение 18 и 19 июля женщина успела сделать 50 таких тайников, в каждой из которых находился пакет с одним граммом вещества, состав которой сейчас устанавливают эксперты. Все «закладки» изъяли работники полиции. Также во время санкционированного обыска дома правоохранители изъяли банковские карточки, компьютерное оборудование, сим-карты, которые использовались в мошеннических схемах.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.