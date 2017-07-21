Литва просит НАТО разместить ракеты в Прибалтике

НАТО следует на постоянной основе развернуть в Прибалтике средства противовоздушной обороны (ПВО) с целью сдерживания России, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг, когда США выставили на показ зенитно-ракетные комплексы Patriot, впервые задействовав их в учениях в регионе.

Развертывание в Прибалтике усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов стало бы следующим шагом НАТО в программе сдерживания РФ в Прибалтике и Польше, которая включает размещение в регионе наземных войск на ротационной основе. Москва говорит, что это неоправданное наращивание военного присутствия у ее границ.

«Было бы действительно важно иметь подобное вооружение в Балтийском регионе. Оно бы обеспечило более высокий уровень безопасности всем нашим странам», — сказала Грибаускайте журналистам в четверг, стоя перед ракетными комплексами Patriot, которые были развернуты в рамках двухнедельных учений НАТО в регионе.

«Мы с радостью примем их у себя, — сказала она о комплексах ПВО. — Мы всегда готовы».

С тех пор как Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году и начала поставки оружия и войск сепаратистам на востоке Украины, НАТО активизировало развертывание сил сдерживания в Прибалтике, восточной Польше и в черноморском регионе.

Литва, Латвия и Эстония планируют втрое увеличить расходы на оборону в 2018 году по сравнению с 2014 годом, чтобы иметь возможность противостоять каким-либо угрозам со стороны России.

Однако в условиях немногочисленности вооруженных сил и ограниченности бюджета страны Прибалтики полагаются на помощь союзников, которые могут предоставить им передовые вооружения, включая зенитно-ракетные комплексы дальнего радиуса действия.

Ранее в июле США одобрили возможную продажу семи комплексов Patriot Румынии на сумму $3,9 миллиарда.

Польша сообщила, что подписала меморандум с США о покупке ракет Patriot после того, как ранее в этом году Варшава выражала намерение приобрести восемь ракетных комплексов за $7,6 миллиарда.