На запорожской ж/д станции в руках мужчины взорвался пакет (ФОТО/ВИДЕО 18+)

На запорожской ж/д станции взорвался неизвестный предмет. Как передает Zaбор, 48-летний местный житель ночью нашел там пакет и взял его в руки.

В результате около 1:00 произошел взрыв: потерпевший лишился 7 пальцев.

Примечательно то, что пакет был перемотан скотчем, но это мужчину вовсе не смутило. Пострадавшего доставили в больницу.

Видео подробности НТН

Полиция провела экспертизу, выяснив, что в пакете было взрывоопасное вещество. Также уже найден человек, который в домашних условиях изготовил «бомбу». Ему грозит ответственность за содеянное.