Павел Шеремет и другие, приносящие плохие вести в наш дом, люди…

20 июля пришли тяжелые вести с Донбасса — погибли сразу девять наших бойцов. Нет, «ничего страшного», говорят нам, никакого наступления — обычный фронтовой день и просто так получилось… Публика же, доведенная телевизором до уровня едва ли не амебы, встретила весть тщательным пережевыванием пищи. Ну не про новые же трусы какой-нибудь Насти Каменских говорят….

Ибо народ устал от войны и плохих вестей. Хотя, похоже, это народ СОЗНАТЕЛЬНО УСТАЛИ от необходимости и способности мыслить и адекватно реагировать на ситуацию.

Вот запись в Facebook Лилии Кравченко — женщины, судя по фото, находящейся на передовой. «За ночь 4- 200-х и 5-300-х… У нас. Только у нас. На самом деле 9 — 200-х. ДЕВЯТЬ!!!! За одну ночь! Без боев!.. «Грады» работают уже не первый день. «Сепарские». Наших давно не наблюдаю… САУ, танки, гаубицы с нашей стороны… Тоже не слышу. Давно…

Верховна Рада в отпуске. Отдыхают. Устали. Страна получила безвиз и погнала на курорты. Тоже устали. Соотечественники просят не портить им настроение плохими новостями. У них эффективность труда на их благо падает. «Сепаров» назначают на должности. СБУ не находит состава преступления… А что! Все привыкли, что где — то там идет война. Далеко. На другой планете»…

С одним не соглашусь с мужественной женщиной и просто героиней. «Соотечественники УЖЕ НЕ просят не портить им настроение плохими новостями». Соотечественники нынче возмущаются УЖЕ не только плохими новостями, но и их носителями. До судов Линча пока не дошло, но все готово…

И еще! «Наши торговые партнры из ОРДЛО» почему-то начинают «обострение» тогда, когда это кому-то очень нужно либо в Москве, либо в Киеве. Чтобы народ чего-то важного не заметил…

Вот в такой атмосфере приходится работать. И даже удивляться, почему митинг в Киеве по случаю годовщины убийства Павла Шеремета страна тоже не заметила: «Жодного політика, що знаходиться при владі. Ні президента, ні прем’єра, ні спікера ВР, жодного віце-спікера. Жодного лідера парламентських фракцій. Жодного чиновника взагалі. Жодного чиновника навіть з Мінінформполітіки. Журналісти, їхні друзі, співробітники МВС/СБУ, оточення, все.

Чиновникам, напевно, команди не дали. Або, навпаки, дали… Втрата людяності. Байдужість. Порожнеча.

І «вишенькою на торті» – візит в Україну саме цього дня Лукашенка, який повністю знищив свободу слова в своїй країні і особисто позбавив Шеремета батьківщини. Такий рік без Павла». (УП, Айдер Муждабаев, извесный крымско-татарский журналист и общественный деятель, 20.07.2017 г.).

И еще один заголовок из той же УП: «Рік без Павла: речник МВС вийшов до учасників акції – а сказати нічого». Хотя заметим, что в прокремлевских, т.е. в т.н. украинских СМИ накануне годовщины разгоняли версию, что к убийству причастны бойцы добровольческих батальонов. Ну как же без них!

Тут сделаем одно отступление. У любого государства есть все для убийства любого своего гражданина и для проведения удачной диверсии. Поэтому — особенно если речь идет о громких делах — первое подозрение падает на спецслужбы. На постсоветских пространствах по этом поводу уже и шутка появилась: «Как говорил один Генеральный прокурор СССР: «Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…».

Так вот! Весной 1998 года тогдашний премьер России Черномырдин так невзлюбил своего латвийского коллегу Гунтарса Крастса, что в Риге началась целая серия взрывов. Нераскрытых до сего дня… Один из взрывов случился возле единственной на всю Латвию синагоги. Действия латышей: отставка начальника полиции, приглашение для расследования ФБР и МОССАД. Т.е. Латвия показала: это не мы взорвали, и это не наша власть…

Но диво дивное: взрывы немедля прекратились! А вскоре Черномырдин ушел в отставку, Россия пережила «черный понедельник» 17 августа 1998 года (дефолт и обвал рубля). А спустя год попросился в отставку и сам Ельцин. Назвав своим преемником Путина.

Как все так ловко получилось и почему ФБР и МОССАД не обнародовали свой «рижский доклад», история умалчивает…

У нас же все наоборот! Американцев вроде бы пригласили, но только установить тип взрывчатки. А дальше один «мутняк». Что мы имеем? Теракт. Кто его должен расследовать? СБУ. А кому поручают? Нацполиции во главе с ныне гражданкой Грузии Хатией Деканоидзе.

Дальше больше! В фильме «Убийство Павла» (10.05.2017 г.) вдруг выяснилось, что фактически «в обеспечении» закладки взрывного устройства стоял бывший или действующий сотрудник СБУ. Он, как минимум, видел если не момент закладки, то уж точно тех, кто закладывал мину в автомобиль Елены Притулы.

И тут начались странности! «Органы» сначала потеряли дар речи, но потом допросили своего, по документам, «бывшего», однако безрезультатно.

Параллельно же один из авторов фильма Дмитрий Гнап заявил, что «сотрудники СБУ изъяли сервер с видеокамер наблюдения в одном из магазинов возле дома убитого журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета, и вернули его пустым». (УП, 10.05.2017 г.). И только 23 мая то же самое подтвердили в полиции:

«После изъятия работниками СБУ камер наблюдения в районе убийства журналиста Павла Шеремета, на некоторых из них полностью исчезала запись. Об этом заявил начальник ГУ МВД Украины в Киевской области, заместитель министра внутренних дел Вадим Троян… По его словам, после убийства СБУ отказались возглавить расследование. «Потому что они (СБУ — С.К.) отказались», — сказал он». (ЛБ, Соня Кошкина).

Вот собственно и все о годовщине убийства Павла Шеремета. Т.е. вопрос, кто убил (по крайней мере для ФБР США и других солидных контор) уже не стоит. Там на 100% знают, кто. Но зачем убили? Только ли, чтобы бросить тень на добровольцев «Азова» и под шумок и их зачистить, как «Торнадо»? Или ради того, чтобы начать отстрел журналистов в Украине, прикрываясь «российским следом» или еще чем-то похожим?

Как видим, использовать убийство Шеремета в подобных целях, слава Богу, не удалось. Пока… Но вот Павла уже не вернешь. Что, как видим, мало кого в Украине уже волнует. Как и то, что со времен Майдана избито, по данным НСЖУ, 800 журналистов. А и правда: зачем они плохие вести в наш дом приносят?..

Леонид Романовичев