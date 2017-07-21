У запорожцев есть возможность обогатиться в центральном парке

В эти выходные в центральном парке культуры и отдыха «Дубовая роща» пройдут семейные развлекательные мероприятия.

Как рассказали «Верже» организаторы, завтра, 22 июля все взрослые, которые придут в парк на семейный праздник, автоматически стают участниками лотереи, главный приз которой – 1 тыс. гривен на строительные материалы или бытовую технику в торговом центре «Эпицентр».

Кроме того, на сцене в рамках праздничного концерта талантов пройдет и ряд семейных конкурсов с ценными призами. По завершению мероприятия подведут итоги лотереи и вручат супер-приз — сертификат на 1 тыс. гривен.

Начало мероприятия — 17:00. Вход – свободный.