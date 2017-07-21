Юная запорожанка не устояла перед искушением (ФОТО)

Жительница Мелитополя, зайдя в дамскую комнату, оставила свою сумку с наружной стороны.

«Ждать» сумке долго не пришлось – ее схватила девушка-подросток и понесла к выходу. Собственница украденного аксессуара забила тревогу, на место происшествия приехала полиция. Установить личность юной воровки помогли камеры видеонаблюдения. Известно, что сумку продали за 20 грн.

Находившийся в ней мобильный телефон найден и возвращен владелице. А девушку, которая «приделала ноги» чужому, вероятно, ждет ответственность, передает РИА Мелитополь.