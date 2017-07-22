АМКУ: «Запорожгаз» заплатит колоссальный штраф

На ПАО «Запорожгаз» наложен штраф в размере 68 тыс. грн. за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Соответствующее решение вынесло Запорожское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины после обращения жителей дома по ул. Александра Говорухи, 20.

По словам жителей дома, работники «Запорожгаза» отключили дом от газа с 25 января по 17 февраля, объяснив анонимным сигналом об утечке. При этом ультимативно требовали подписать акты об отказе от установления общедомового счетчика.

На прошлой неделе территориальное отделение АМК Украины, рассмотрев обращение, вынесло решение о злоупотреблении «Запорожгазом» монопольным положением и наложило штраф в размере 68 тыс. грн.