Видео с места ДТП на запорожской трассе опубликовали активисты (ВИДЕО)

В сети опубликовали видео, на котором запечатлено ДТП, произошедшее вчера утром на трассе Харьков-Симферополь. Напомним, около 9 утра недалеко от Мелитополя дорогу не поделили «Ланос» и «Шевроле». Оба водителя были госпитализированы в первую горбольницу.

Произошло дорожно-транспортное происшествие по вине водителя «Шевроле Авео». Он, выезжая, со второстепенной дороги не увидел двигающийся по трассе «Ланос». Столкновения избежать не удалось. Автомобили получили сильные механические повреждения. Водителей доставили в первую горбольницу. Несмотря на покореженные авто, травмы оказались не тяжелыми.



У одного из них, жителя Днепра 1975 года рождения медики диагностировали ушиб грудной клетки, под вопросом также перелом грудины. Второй водитель – житель Мелитополя 1992 года рождения. У него ушиб и рваная рана колена.

Видео ОО «Helper Запорожье»