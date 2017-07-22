Внимание! В Запорожье разыскивают детей (ФОТО)

Работники полиции разыскивают двух подростков в возрасте 13-ти и 15-ти лет, которые бежали из Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации детей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, ребята исчезли 20 июля. Около 18:50 они сбежали из приюта, выпрыгнув из окна со второго этажа здания. По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. На поиск детей ориентирован весь личный состав полиции Запорожской области. В Мелитополе проверяются вокзалы, полицейские выясняют в каком направлении могли направиться дети.

Приметы детей:

Смирнов Сергей Александрович, 03.08.2003 года рождения. Рост 1,55 м, светлые короткие волосы. Был одет в белую футболку, темные шорты и синие кроссовки.

Пересипаев Богдан Викторович, 18.03.2001 года рождения. Рост 1,7 м, русые волосы. Был одет в синюю футболку и темные шорты. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, сообщайте по телефонам: «102», 44-80-02, 097 245 68 91, 096 98 11 611.