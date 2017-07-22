В Запорожской области задержаны опытные наркодилеры (ФОТО)

Сотрудники Национальной полиции Запорожской области узнали о причастности к незаконному наркообороту троих жителей Бильмакского района. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Старший из подозреваемых, 35-летний мужчина, занимался выращиванием конопли и изготовлением марихуаны. Во время обыска на территории частного дома правоохранители обнаружили и уничтожили плантацию с 81 кустом конопли. Кроме того, у подозреваемого изъяли пять килограмм готовой к употреблению конопли.

Его подельники, 29-летний и 25-летний мужчины, занимались реализацией наркотиков. Одного из них задержали во время попытки продажи марихуаны. Место жительства подозреваемых обыскали, где и обнаружили еще один килограмм готового наркотического вещества.

По ч. 2 ст. 310 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины начаты уголовные производства. Наркоторговцев ожидает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.