В Запорожской области нашли пропавшего ребенка

Мелитопольский городской отдел полиции официально прокомментировал инцидент с поиском пропавшего трехлетнего Егора Баши, которого разыскивали, в том числе, с помощью соцсетей и СМИ отец малыша и дедушка с бабушкой.

Напомним, отец подозревал, что ребенка могли вывезти с территории Украины. В Мелитопольском городском отделе полиции сообщили, что в день подачи заявления в полицию о пропавшем мальчике сотрудники ювенальной превенции Мелитопольского отдела Главного управления Национальной полиции установили место нахождения ребенка. Он находится со своей мамой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным миграционной службы, мать с ребенком не выезжали за пределы Украины, сообщили в полиции.

Как стало сообщает РИА Мелитополь, между родителями идет бракоразводный процесс. Иск находится в суде. Именно суд и должен установить с кем из родителей будет проживать сын. Отец ребенка сообщил также, что мать собирается покинуть Украину и забрать сына.