В Запорожской области поймали потенциального убийцу таксиста (ФОТО)

В Мелитополе задержали местного жителя, который накануне пытался убить ножом таксиста.

Напомним, 20 июля ночью на мужчину набросились с ножом. Помощь ему оказывают мелитопольские медики.

Изрезанный мужчина госпитализирован в первую горбольницу. Ему оказывают помощь доктора. По неофициальной информации злоумышленники набросились с ножом на таксиста «Эконом-такси». Мужчине 30 лет. Подробности происшествия выясняются. Сейчас он находится на больничной койке после сложной операции.

Как выяснилось, в ту ночь добродушный таксист помог клиентке, вызвавшей его после семейных разборок, занести вещи в машину. Нанес ножевые ранения молодому водителю муж женщины, которая собиралась уехать из дома с двумя детьми.

Местный житель ранее уже сидел за нападения. Его будут судить за покушение на убийство.