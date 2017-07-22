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В Запорожской области поймали потенциального убийцу таксиста (ФОТО)

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user444
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TAXI in Ljubljana, Slovenia

В Мелитополе задержали местного жителя, который накануне пытался убить ножом таксиста.

Напомним, 20 июля ночью на мужчину набросились с ножом. Помощь ему оказывают мелитопольские медики.

Изрезанный мужчина госпитализирован в первую горбольницу. Ему оказывают помощь доктора. По неофициальной информации злоумышленники набросились с ножом на таксиста «Эконом-такси». Мужчине 30 лет. Подробности происшествия выясняются. Сейчас он находится на больничной койке после сложной операции.

Как выяснилось, в ту ночь добродушный таксист помог клиентке, вызвавшей его после семейных разборок, занести вещи в машину. Нанес ножевые ранения молодому водителю муж женщины, которая собиралась уехать из дома с двумя детьми.

Местный житель ранее уже сидел за нападения. Его будут судить за покушение на убийство.

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