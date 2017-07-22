Из воинской части в Запорожской области дезертировали военнослужащие

Базовый лагерь воинской части — полевая почта В2731, дислоцирующейся в поселке Мирный, дурно прославился на всю Украину. Военные оттуда предпочитали, что называется, «делать ноги».

Очередные шесть беглецов услышали приговор суда на прошлой неделе. Все они самовольно ушли со службы в августе-сентябре 2014 года, когда базовый лагерь в/ч передислоцировался в поселок Мирный Мелитопольского района.

Читать также: Юная девица из Запорожья обирала иностранцев и зажиточных горожан

В «загул» подались младший сержант, три старших солдата, разведчик и солдат. Вернуться в часть они решили так же внезапно, как и покинули ее — спустя полтора-два года после своего исчезновения. Вот только сбежавших военных там никто не ждал — к тому времени они были исключены из списков личного состава, сняты со всех видов обеспечения и уволены.

На прошлой неделе всем шестерым горе-воякам Мелитопольский горрайонный суд дал условный срок. Приговор может быть обжалован, передает РИА Мелитополь.