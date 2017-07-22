Скандальную чиновницу Запорожской области посадили на скамью подсудимых

Прокуратура Запорожской области завершила досудебное расследование и в суд направила обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении бывшего секретаря и депутата Наталевского сельского совета.

Напомним, что Анжела Рябоконь подозревается в совершении следующих преступлений: ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на захват государственной власти), ч. 1 ст. 353 (присвоение властных полномочий), ч.1, 4 ст. 358 (подделка официального документа и его использования), ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (покушение на завладение чужим имуществом путем обмана в крупном размере), ст. 356 УК Украины (самоуправство). Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.