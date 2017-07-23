Жители Запорожской области рассказали о предпочтениях в отдыхе

Июль – разгар лета. Многие планируют поездки на море. Кто­-то выбирает курорты Украины, а кто­-то предпочитает заграничный отдых. Какие направления наиболее популярны в этом сезоне и где всё-­таки дешевле отдыхать, в Украине или за рубежом, попытались разобраться и мы.

Директор туристической фирмы в Энергодаре Людмила Иващенко рассказала, какие из заграничных курортов более выгодны и пользуются спросом у горожан. По ее словам, в топе лучших и самых популярных среди энергодарцев оказались Турция, Тунис, Болгария и Греция.

Турция среди других заграничных курортов выделяется доступностью цен, так как отдых на неделю на двоих составляет в среднем 600 долларов. Наши отечественные курорты не пасут задних и тоже не стесняются обнародовать прайс своих услуг. Разбег цен на жилье в сутки составляет от 250 до 5000 гривен. Людмила Иващенко объясняет это так:

­ Пока есть спрос, цены будут высокими. Не будет его, стоимость услуг мгновенно пойдет вниз, но никто не будет содержать базы, отели, коттеджи себе в убыток.

С 11 июня украинцам открылись новые горизонты. Путешествовать без виз граждане нашей страны могут во все государства ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также четыре государства за пределами Евросоюза. Но до сих пор остаётся популярным вопрос граждан, какие документы нужно иметь при себе, чтобы выехать за границу. Так вот, напоминаем, что обязательным должен быть биометрический загранпаспорт, а на границе необходимо предъявить проездные документы – билет туда и обратно на любой вид транспорта, страховку и необходимое количество денег для посещения той или другой страны.

Какой курорт вы бы не выбрали, будь то Турция или Бердянск, Арабские Эмираты или дача, главное, чтобы вы насладились отпуском и набрались сил. Хорошего и доступного вам отдыха!

Дарья ВАРЛЫГИНА