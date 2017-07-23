Запорожский дизайн-код: бизнесу придется сменить вывески и рекламу 

«О вкусах не спорят», — говорим мы, оценивая тот или иной интерьер. «Сколько людей, столько и мнений», — пожимаем плечами, и возвращаемся в своё уютное гнездышко, спрятавшись от гнетущего хаоса и вакханалии несочетающихся красок, форм, фактур на улицах города.

В Запорожье, как и во многих других городах Украины, по-прежнему не принято учитывать гармонию и единый стиль в оформлении витрин, размещении наружной рекламы и вывесок. Не принято также защищать архитектурные ценности и отстаивать историю каждого кирпичика на каждом здании. Пока только продавцы и их тугие кошельки, открывая торговые точки, решают, сколько площади и под какие жуткие «наклейки» можно занять на запорожских домах. Горожане же настолько привыкли к безвкусице на улицах, что попросту перестали замечать её, а если и видят, то… передёргиваются и идут дальше, дескать, «а что мы можем сделать?».

Показать проблему и предложить пути решения

Тем временем, в городах, где людям небезразлична их история и внешний облик улиц и домов, существуют не только правила благоустройства, но и общепринятый дизайн-код, опираясь на который, предприниматели размещают вывески, рекламу, оформляют витрины. Впрочем, мы можем порадоваться тому, что эта тема наконец-то докатилась до Запорожья. На прошлой неделе её дважды обсуждали общественники, дизайнеры, предприниматели и власти города: сначала в коворкинге «Edison space», а затем в городском совете.

Привезли специальную презентацию на тему дизайн-кода запорожские дизайнеры, работающие во Львове и Ивано-Франковске. В этих городах программа приведения вывесок к единому стилю уже запущена и работает.

— Программа «Вывески» существует с 2014 года и является одним из направлений деятельности организации «Тепле Місто», целью ее является эстетически привлекательный город с собственной идентичностью. Задание программы: сформулировать представление о вывеске, как об элементе фасада и городской среды, мы разрабатываем макеты вывесок и проводим образовательно-промоционную деятельность, — рассказала «Верже» координатор программы «Вывески» Алина Букина.

Координатор отметила, что при разработке концепций команда руководствуется принципами, заложенными в гайдлайне Ивано-Франковска в части архитектурно-художественной концепции внешнего вида улиц, а также опытом пользователя (во внимание обязательно берется месторасположение строения, ширина улицы, под каким углом на будущую вывеску будет смотреть пользователь). Также важным принципом при разработке визуальных концепций является сохранение аутентичного вида архитектуры, максимальная открытость фасадов.

Итак, дизайн-код выделил ключевые проблемы визуального облика города: невнимание к архитектуре; хаос вывесок на ограниченной площади, аляповатость вывесок и рекламы: их несочетаемость, неорганичность, гигантомания в этом вопросе; фальш-фасады на исторических зданиях; глухие витрины; самостоятельные надстройки, использование синтетических материалов.

Перенять опыт соседей

Запорожские дизайнеры, учащиеся и работающее во Львове, поделились опытом и знаниями, наглядно показав, в чем проблема нашего города, объяснив, почему то, что творится у нас с наружной рекламой и вывесками крайне некрасиво, режет глаз и портит вид города.

— Здесь речь идёт не только об изменении лица города, а также о гражданской активности. Мы родом из Запорожья, но учимся во Львове. Свой родной город мы очень любим, и нам бы хотелось, чтобы он рос и развивался, становился всё краше, приятнее, чтобы люди гордились своим городом и не уезжали из него Задача той рабочей встречи, которая произошла – положить начало разработке запорожского дизайн-кода. Договориться об этом. И это удалось, — говорит участник «Программы национальных обменов» Львовской организации дизайнер Маргарита Сафонова.

Дизайнер отмечает, что во Львове, а также Ивано-Франковске с вопросом дизайн-кода, пожалуй, самая адекватная ситуация. Однако там этим вопросом там занимаются с 2005-го года, то есть уже почти 12 лет, и там тоже были свои трудности. Например, акт, который регламентирует нормы размещения рекламы и оформления вывесок, принимался, менялся и дополнялся три раза в разные годы.

— Для того чтобы что-то изменить, нужно также регламентировать обращение с архитектурным наследием города, чтобы охранялись исторические дома, а их довольно много. Чтобы люди, которые что-то размещают на домах города не могли сказать, что, дескать, мы так работали – нам так удобно – и мы будем продолжать. Потому что нет, дома – это дома, их должно быть видно, особенно это касается исторически важных объектов с лепниной и пр. Большие нелепые вывески создают неприятный громкий шум, из-за которого человек погружается во внешнюю безвкусицу, а позже уже ничего не замечает, проходя мимо. И, чтобы это все исправить, конечно, нужны какие-то общие правила. Вывески должны быть намного меньше, более гармоничными по цветовой гамме, материалам, форме и т.д, — поделилась дизайнер, участник Львовской программы Анна Сидорова.

По словам организаторов встречи, не все представители бизнеса во Львове с энтузиазмом приняли программу – были те, кто выступал против перемен. В противовес им поднялась общественность, городская власть и профессионалы, знающие, как должно быть на самом деле, чтобы в угоду одному предпринимателю не портились фасады зданий. Горожане на самом деле хотели изменить ситуацию и стояли на своём, потому в 2016-м году там был окончательно принят дизайн-код города с прописанными подробно пунктами и последними поправками.

— Мы можем сейчас топтаться на месте и долго обсуждать вопрос наших плохих вывесок и рекламы, но мы это и так понимаем. Однако пока нет чёткой законодательной базы, как с этим быть. Именно потому, что нет регламентирующего закона, каждый печатает свою рекламу так, как он это видит и хочет. Тем не менее, мы знаем, что в других городах уже есть позитивный опыт перемен в этом вопросе (Львов/Ивано-Франковск), потому важно воспользоваться этой возможностью и перенять опыт. Мы хотим внедрять такую культуру внешней рекламы и вывесок в нашем городе. Здесь нужно начинать с малого: мы создали рабочую группу из разных департаментов и приняли решение о том, что нужно начинать работу в этом направлении, — прокомментировала нам встречу Екатерина Симонова – глава депатрамента культуры и туризма запорожского городского совета.

Вдохновить бизнес

Одним из самых сложных вопросов в больших, но важных переменах городского облика видится разговор с представителями бизнеса, привыкшими захламлять фасады зданий, отнюдь, не из вредности, но устарелого представления о том, что «чем громче кричишь, тем лучше тебя слышно». Отсюда излишняя яркость красок в витринах, гигантомания, блески, нелепая свалка картинок и шрифтов. Впрочем, у организаторов встречи имеется ответ и на этот вопрос:

— В Ивано-Франковске первыми, кто обратился за макетами вывесок, были как раз предприниматели, лояльные к деятельности нашей организации, наши партнеры. Также мы разрабатывали комплексные предложения для фасадов и предлагали свои решения, каждый кейс – это, прежде всего, коммуникация, которая может занимать достаточно много времени. У людей пока что не воспитано понятие о визуальной культуре, поэтому с каждым предпринимателем, который обращается в программу, мы говорим лично, аргументируем решения, демонстрируем европейские примеры, — говорит Алина Букина.

Она добавляет, что мотивацией предпринимателей чаще всего являются деньги. Существует много стереотипов насчет смены вывески, дороговизны органических материалов и так далее, соответственно, сопротивление рождается от нежелания тратить дополнительные средства и усилия. На данный момент в Ивано-Франковске действует муниципальная инспекция по благоустройству, и предприниматели вынуждены менять вывески в соответствии с правилами размещения вывесок в Ивано-Франковске, принятом в конце 2016 года.

— Когда программа начинала свою деятельность, этих правил не было. Сейчас предпринимателю достаточно заполнить форму у нас на сайте, и мы приступаем к разработке. Люди приходят к нам за разработкой макета и консультацией, так как знают о деятельности программы или узнают о нас в департаменте архитектуры, — резюмировала координатор программы.

Запорожские власти считают, что дизайн-код города должен быть принят в следующем году, но до этого момента пройдёт ещё множество встреч и, конечно, переговоров с представителями бизнеса.

— Здесь всё нужно делать постепенно и мягко, согласовывая с представителями бизнеса. Никто не станет резко рубить бизнес на корню, потому, если у нас будет документ – дизайн-код города, то мы сможем к чему-то апеллировать в разговоре с предпринимателями. Мы постараемся учесть все запросы предпринимателей, но, тем не менее, убедить их в том, что стиль города должен быть единым. Это не просто и это не быстро, но это реально и мы видим, как это должно быть, — убеждена Екатерина Симонова.

Организаторы и участники встречи в целом остались довольны первыми шагами в создании дизайн-кода нашего города:

— Нам от людей хотелось бы больше активной поддержки, поскольку от этого будут зависеть реальные перемены в лучшую сторону в облике нашего города. Ну а в вопросе «кто виноват?» в этой нашей аляповатости и гигантомании – никто, просто отсутствие вкуса в целом. Потому хороший вкус нужно воспитывать у всех – начиная от дизайнеров и предпринимателей, заканчивая потребителями, наблюдателями, прохожими, — подытожили активисты.

Ева Миронова