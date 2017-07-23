Запорожье рвет волна недовольства «Укртелекомом»

ПАО «Укртелеком» – украинская частная телекоммуникационная компания, а также крупнейший в стране оператор фиксированной связи. Только в Запорожской области количество пользователей составляет десятки тысяч. Казалось бы, на таком масштабном предприятии все должно работать, как часы, а у абонентов не может быть поводов для жалоб.

Но уже давно многие пользователи недовольны качеством предоставляемых услуг. Свою историю о том, как уже на протяжении года работники не могут починить стационарный телефон, журналисту «Верже» рассказала жительница Запорожья Людмила Егорова.

«В июне 2016 года я лежала в больнице, так как возникли некоторые проблемы со здоровьем. Когда вернулась домой, то обнаружила, что не работает домашний телефон. Пришлось звонить в «Укртелеком», вызывать монтеров, чтобы они устранили неполадку. Но спустя месяц телефон опять перестал работать. Также я пользуюсь услугами интернета данной компании. И вот в последний раз перестал работать не только телефон, но и интернет тоже. Куда и к кому мы только не обращались, чтобы нам решили эту проблему! Положительного результата, к сожалению, так и не смогли получить. Помимо этого, мне сказали, что причина, по которой не работает ни телефонная связь, ни интернет – задолженность в размере 166 гривен. Я все оплачивала вовремя, у меня не могло быть никакого долга, откуда и почему он вдруг возник, вообще не понимаю. Честно, я не стала дальше продолжать выяснять этот вопрос насчет долга, так как понимаю, что это, по большому счету, бесполезно, и только лишний раз потрачу свои нервы. Поэтому я оплатила ту сумму, которую мне озвучил оператор, в надежде, что после этого у меня снова возобновится связь. Также я предполагала, что эти деньги пойдут наперед для абонентской платы. Но этого не произошло даже после выплаты якобы долга. В ноябре я уже звонила не только в филиал в Запорожье, а также в Киев, в центральный офис «Укртелекома», чтобы решить, наконец, эту «головную боль».

После долгих выяснений там все­таки сказали, что на нашем участке украли телефонный кабель, но в очень скором времени его заменят. В декабре 2016 года ко мне приехал сын и, узнав, что на протяжении такого длительного периода не работает интернет, предложил перейти на другого провайдера. Сил ждать уже не было, так как это необходимая вещь для меня. Когда мы поехали в отделение «Укртелекома», чтобы отказаться от их интернет­услуг, нам сказали, что телефон заработает не раньше марта. Это связано с тем, что сейчас кабельные линии хотят заменить на оптоволоконный кабель, потому что его нельзя сдавать на медь и, соответственно, не будут воровать. Весной телефон также не работал, и нам сказали уже новую дату, когда он должен был снова начать работать. По их словам, это ­ первые числа мая. Но сегодня уже середина июля, а у меня до сих пор нет связи! Прошел год с того момента, когда отключили домашний телефон, и до этого времени никто не решил мою проблему. Более того, теперь не говорят даже конкретную дату, когда устранят неполадки. Хочу добавить, что поначалу мне не называли причину, по которой перестал работать телефон. На вопросы диспетчеры отвечали: «Не знаем, ждите, скоро заработает» и т.д. Я – пенсионерка, и на свою и так маленькую пенсию вынуждена звонить через мобильный телефон, хорошо, что мне помогают дети. С разными мобильными операторами это довольно затратная вещь, а сколько еще придется так выкручиваться, понятия не имею. За год этот вопрос уже изрядно измотал меня морально», – отметила абонент телефонной связи «Укртелекома» Людмила Егорова.

Но не одна Людмила оказалась в подобной ситуации. С такой же проблемой столкнулась и абонентка Елена Дворецкая. «У меня не работал стационарный телефон на протяжении восьми месяцев. Потом мне надоело ждать, когда его все­таки починят, пришлось сменить на новый номер. Возможно, если бы я этого не сделала, то до сих пор ждала бы, как говорится, с «моря погоды».

Началось все с мая 2016 года. После того как перестал работать дома телефон, я позвонила в «Укртелеком», оставила свою заявку, в свою очередь мне сказали, что в ближайшее время все исправят. Но потом этот процесс оттягивали, говорили при этом, что телефон заработает то через неделю, то через месяц. После и вовсе перестали называть дату, когда опять включат стационарный телефон. Я устала находиться в постоянных ожиданиях и сменила телефонного оператора. Вдобавок ко всему за то время, пока не работал городской номер, пришлось активно пользоваться мобильным телефоном. Это «влетело в копейку», также я не всегда могу разобраться в тех услугах, что предлагает мне оператор. Бывали случаи, когда я даже не подозревала о том, что со счета на мобильном телефоне снимали деньги за какой­то заказанный рингтон и т.п. Я понимаю, что воруют кабель и необходимо время для того, чтобы восстановить неполадки, но не год же ждать, пока оператор восстановит связь!» – прокомментировала абонент телефонной связи Елена Дворецкая.

Редакция связалась с одним из диспетчеров «Укртелекома». Стоит отметить, что это довольно непростая задача и напоминает лабиринт Минотавра. На официальном сайте указана только «горячая линия», по которой можно оставить свою заявку, и для того, чтобы связаться с реальным человеком, нужно потратить немало времени и сил. По словам диспетчера, сейчас действительно по всему городу идет замена кабельных линий на оптоволоконный кабель в связи с большим количеством краж. Восстановления требует практически весь город, а это ­ большой объем работы.

Когда же сможет заработать телефон конкретно у Людмилы, никто точную дату назвать не может. Возможно, это произойдет через месяц, а возможно, и через год. Но насколько еще хватит терпения у женщины?

Анастасия КАНДЫБЕЙ