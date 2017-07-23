Почему «Европа молчала» и молчит по поводу украинской трагедии?

Наш народ раз за разом гуляет и салютует, получив законный повод выпить и закусить. Тем временем то, что надо бы обязательно вспомнить, аккуратно отодвигается подальше из календаря дат. Да так, что ничего не помнит даже просвещенный люд! В частности, 3,5 года войны позади ­ советские войска к этому времени в 1944­-м стояли в предместье Варшавы, маршировали улицами Белграда, а у нас нынче неизвестно даже, с кем воюем?

«Правильный пацан» Тука и другие

Нет, серьезно — гробы каждый день, а замминистра оккупированных территорий Георгий Тука вдруг заявляет: «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии» («Страна.ua», 10.07.2017 г.).

Российские СМИ тут же радостно похлопали Туку по плечу: «Правильный пацан!». Тем более в ситуации, когда лишь в последние недели несколько российских вояк попали к нам в плен. Вернее, не так: информация о пленении нескольких военных из России таки просочилась в прессу! Ибо обычно здесь «все так чинно, благородно — по­старому»…

Слово Дмитрию Гордону: «В начале российской агрессии в Украине в плен к украинским военным попадало очень много российских военнослужащих. От простых солдат до генералов ГРУ. Представьте ситуацию: генерал российского ГРУ заблудился между блокпостами и пришел к нашим. И его берут! Так брали многих. Но далее поступала команда от вышестоящего командования «Отпустить!» – сказал Гордон…

«Бывший председатель управления СБУ в Луганской области генерал Петрулевич… рассказал, что они поймали практически всех руководителей по областям, которые должны были продвигать «русский мир» под руководством одного связного из России. Это все – россияне, граждане РФ. Их поймали и привезли в Киев. Но в сентябре того же года отпустили. Обменяли на кого­то. Даже не получив никаких данных, не опросив как следует, не показав всему миру… Меняйте, но перед этим покажите: это ­ такой­то, он, к примеру, осуществлял связь между центром в Москве и Запорожской областью», – отметил Гордон» (11.07.2017 г.).

Напомним, что вот уже скоро год, как пытают в путинских застенках нашего земляка Евгения Панова, названного диверсантом. Но двум российским пограничникам, захваченным с лодкой на украинском берегу границы с Крымом, дали 15 суток ареста и 320 гривен штрафа. И лишь после шума в СМИ кое­кто и кое­как возбудил кое­какое дело…

Три года открытой агрессии

Да, в прошлом году удалось пообщаться с группой ветеранов АТО, выживших в «котле» Сектора «Д». Сошлись на том, что случившееся с ними в июне­августе 2014 года — это не ошибка и не предательство. Это ­ спланированные действия по ликвидации шести (целиком или частично) самых боеспособных бригад украинской армии.

Кстати, для таких как замминистра Тука, а еще министров иностранных дел и юстиции Климкина и Петренко, нач. Генштаба Муженко и главного военного прокурора Матиоса (непосредственно виновных в том, что «доказательств нету») кое­что найти можно.

Вот Игорь Лукьянов пишет в Facebook: «11 июля 2014 года в 5 утра по украинскому времени без объявления войны российские регулярные воинские части после массированного ракетного обстрела пограничных частей и полевых расположений украинской армии начали наступление сводными армейскими колоннами на территорию Украины. Они атаковали войска Украины на участке восточной границы от населенного пункта (нп) Станица Луганская до Азовского моря (нп Новоазовск)».

А дальше Лукьянов размещает 17 ссылок на видео в YouTube с короткими комментариями: «Так российские оккупанты издевались над украинскими пограничниками и солдатами после захвата пограничных застав»; «Так украинские добровольцы после разгрома приграничных украинских частей российскими оккупантами пытались остановить российское наступление» (11.07.2017 г.) и т.д.

Понятно, что Туке и всем вышеперечисленным (для них и оккупации нет, а есть «эффективный контроль территории» Россией) и такое видео — не доказательство. Мы же лишь поспорим с оценками Игоря Лукьянова. «Разгром приграничных украинских частей»? Это ­ не разгром, это ­ положение мишени в тире, в которое совершенно сознательно вогнал войска генерал Муженко. Еще и запретив отвечать на огонь…

Впрочем, почитаем «Википедию»: «Від селища Маринівка до Червонопартизанська («кишка» шириной 8­10 км и длиной в 140 км вдоль границы, ­ авт.) в Секторі «Д» дислокувалися окремі підрозділи 24­ї, 28­ї, 51­ї, 72­ї механізованих, 79­ї аеромобільної бригад, 3­го полку спецпризначення, частин Нацгвардії та Держприкордонслужби (не названа наша 55­я артбригада, ­ авт.). Українські військові підрозділи виявились затиснутими між терористами самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», з одного боку (т.е. российскими войсками, тайно вошедшими в Украину до 11 июля, ­ авт.), та російськими військовими частинами ­ з іншого. Складність положення українських підрозділів була зумовлена постійними обстрілами з російської території артилерією, мінометами та системами залпового вогню «Град» за умов неможливості завдати удару у відповідь. За словами Юрія Луценка (ныне Генпрокурора, ­ авт.): «Російські міномети і «Гради» відкрито стоять на нульовій позначці держкордону, до них позмінно підвозять курсантів — здають заліки по стрільбах» («Википедия»).

К сказанному добавим, что Муженко направил упомянутые бригады, не только не наладив их устойчивое тыловое и техобеспечение, но даже не заняв в основании «кишки» ключевую высоту Саур­могила и Мариновку с ее ТРЕМЯ МОСТАМИ через реку Вильховчик. И уже 16­го июля враг взял наши войска в окружение. Т.е. оставил без воды, пищи, боеприпасов и бензина. Бросив все, в т.ч. 300 убитых, боевую технику и боеприпасы, остатки войск 7 августа вырвались из окружения, Иловайск с его тысячей убитых и сотнями пленных был впереди.

Но «274 военнослужащих 72­й бригады и 164 пограничника» перешли «по гуманитарному коридору» на территорию России и были позже переданы Украине. Многих бойцов до сих за это таскают по прокуратурам…

И тут мои собеседники начали в один голос спрашивать: ради чего нас так, в чем смысл подобного зловещего плана? Не нашел тогда, что им ответить…

Мы перед кем-­то еще за Гонту с Зализняком не рассчитались, а у нас уже Петлюра с Бандерой появились?

А давайте прервемся и вернемся в год эдак 1917­й? В июле того года уже была позади революция Февральская и усиленно готовилась Великая Октябрьская социалистическая. И вот «что характерно»: практически не видно и не слышно сегодня выступлений историков, посвященных хотя бы основным вехам того периода. А поговорить есть о чем!

Интересно же узнать, почему в России и сегодня архивы царской охранки — государственная тайна? Только потому, что Февральскую революцию совершили английское посольство и немецкий Генштаб? А еще, что Великую Октябрьскую революцию (уже за деньги нью­йоркской Уолл­Стрит) Троцкий «сбацал» самостоятельно или все же с помощью Временного правительства Керенского?

Впрочем, разрозненные сведения по этому делу существуют давно, но нет пока цельной концепции. А что касается еще одного итога «Великого Октября», то его нет даже в постановке вопроса. А он таков: со времен Троцкого и до сего дня власти и страны менялись, но не менялись подходы к украинцам. Т.е. к геноциду сего населения в той или иной форме. Притом именно этот всегда угнетаемый народ был ВО ВСЕМ И ВИНОВАТ! Сталин и поляки, Гитлер и снова Сталин… При Хрущеве чуть попустило, но за десять лет (с 1960­го) украиноязычное Запорожье превратилось в то, что мы сегодня имеем. При Брежневе из нас начали клепать «советский народ», и мордовские лагеря были переполнены совсем не московскими диссидентами, а «украинскими буржуазными националистами».

В период же бутафорной «Независимости» ко всему еще и разрушено все наукоемкое производство и почти вся инфраструктура села (бывшие колхозы, орошение, мелиорация). Сейчас добивают леса и лесополосы, Каховское и Азовское моря, и никто в этом не видит даже признаков того самого зловещего плана, реализацию которого (что не удалось Троцкому в 1920­21­м, а Сталину в 1932­33­м) продолжают войной, тарифами и «реформами». Как же тут и Путин кому­то подсобил!

Начинаешь, к примеру, объяснять умным людям, что долларовая миллионерша из Нью­Йорка Супрун приехала в абсолютно чужую ей страну «делать реформы» лишь при гарантии быстро поднять свое состояние в десять раз (но уж никак не получать 100 тыс. гривен в год министерской зарплаты!), так обижаются. И что хуже ­ несмотря на профессорское звание ­ еще, бывает, хамят. И вовсе страшно, что не только доктор Комаровский, который умело торгует своей популярностью, а и простые обыватели вешают себе виньетку в Facebook: «Я поддерживаю медреформу».

Я тоже поддерживаю! А именно: тюрьму примерно сотне в год главврачей и завотделений, создавших систему обогащения на людском горе. Хотя бы пару 100­процентных конфискаций нажитого ­ поставщикам мела вместо лекарств. Да еще пяток пожизненных сроков труженикам аппарата Минздрава, не закупившим вакцины и поэтому убившим искусанных собаками детей или граждан, поевших вяленой рыбки. Ибо реформа ­ это наведение порядка в умышленно деградирующей на глазах отрасли, а только потом — движение вперед.

Сегодняшняя же «медреформа», как и многое ранее содеянное, особенно в последние три года, завершает столетие «окончательного решения украинского вопроса». Под разные имитации ­ «безвизы», «люстрации», «борьбу с коррупцией» и даже «спасение украинского языка» путем его окончательной ликвидации. Именно по этой причине самых активных: а) выбивают на Донбассе (вот вам ответ, ребята, и по Сектору «Д», и по Иловайску, и сейчас по Авдеевке); б) выталкивают в эмиграцию. С остальными уже разобрались Гонтарева из НБУ, Вовк из НКРЭКУ и разбирается Супрун. И шансов у тех, кто останется в Украине после завершения процесса, а именно не активных, пожилых и больных, чтобы хоть умереть по­человечески, немного.

Заметим, что гибель целой нации в XXI веке и посреди Европы организуется на глазах цивилизованного мира, да еще и в информационную эпоху. Когда ничего не утаишь… Но мы ни разу даже «обеспокоенности» от наших «друзей и партнеров» не слышали. Не говоря уже о какой­то помощи. Да, есть санкции против Путина. Но это ­ американская игра, вынужденно поддержанная Европой, по отбрасыванию путинской России на обочину мировой политики. Мы здесь ­ лишь кровавый кусок мяса в качестве наживки для акулы Путина.

Посему о демократию в Украине вытерты ноги, но молчат посольства США и ЕС. Свобода слова нагло попирается, но немы разные «журналисты без границ». Социальные стандарты все решительнее приближаются к уровню Чада, ну и что? Вот «большая семерка» (т.е. послы США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Италии и Канады) тоже захотела у нас реформы, но уже пенсионной. Ибо очень обеспокоена, что пока не все старушки сели на паперти под церковью…

Тут самое время вспомнить строчки из стихотворения «Пам’ятай» Александра Олеся, написанные 22 августа 1931 года (за ГОД ДО ГОЛОДОМОРА):

КОЛИ Україна ЗА ПРАВО ЖИТТЯ

З КАТАМИ БОРОЛАСЬ, ЖИЛА І ВМИРАЛА,

І ЖДАЛА, ХОТІЛА ЛИШЕ СПІВЧУТТЯ,

ЄВРОПА МОВЧАЛА.

Коли Україна життя прокляла

І ціла могилою стала,

ЯК СЛЬОЗИ КОТИЛИСЬ І В ДЕМОНА ЗЛА,

ЄВРОПА МОВЧАЛА.

Кстати, она, Европа, не только выкинула прах А. Олеся из могилы в Праге (в январе сего года), но молчит и сегодня. И потирает руки, ведь освобождаются от работящих, доверчивых и, получается, придурковатых украинцев пахотные угодья, способные прокормить полмира. Потому как хватит здесь и полтора миллиона обслуги для тракторов…

Тут стоит напомнить, что промолчавшая в 1931 году Европа дождалась не только сталинского Голодомора в Украине, но и Гитлера. А с ним ­ войны и концлагерей. И пол­Европы попало под сталинскую пяту. С последующим хрущевским ядерным шантажом! И как тогда Европа убивалась, как молилась: «Это не должно повториться». Но вот уже на носу новый Гитлер и Сталин, и если европейцы надеются, что все закончится всего 63 миллионами трупов, как во Вторую мировую, то нам их просто жаль…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ