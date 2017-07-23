Украинцы заметили прохладное обаяние европейской дружбы

В Киеве завершил работу саммит «Украина­ЕС», на котором присутствовали важные европейские гости – глава Евросовета Д. Туск и еврокомиссар Ж.­К. Юнкер. На нем подводились итоги продвижения Украины в Европу. По добытым журналистами сведениям, не все было гладко на саммите, и европейские гости явно не торопили Украину вступать в ЕС, но на совместной пресс-­конференции лидеры, как всегда, говорили друг другу комплименты, а украинский президент не скрывал восторга и ликования.

Реакция г. Порошенко стала своего рода «лакмусовой бумагой», по которой можно судить о результатах встречи. Мрачность и неулыбчивость П. Порошенко в США на его одинокой пресс-­конференции перед Белым домом и прямо противоположная реакция и ликование после встречи с французским коллегой и госсекретарем США Р. Тиллерсоном, который посетил Украину после саммита 20­-ки в Гамбурге.

Однако совместная пресс-­конференция П. Порошенко и европейских лидеров вновь оказалась короткой и оставила неприятный привкус. Ж.­К. Юнкер несколько раз вроде бы в шутку сказал журналистам, что он «умирает с голода».

Возможно, реплика была рассчитана на улыбку, но получилось не очень красиво. Пресс­-конференция показала кое­-что большее, чем дежурные комплименты лидеров друг другу. П. Порошенко благодарил Европу за поддержку Украины, за антироссийские санкции, за признание Крыма украинским и не забыл отметить свои заслуги в заключении ассоциации с ЕС и безвизовом режиме как выполнение его предвыборных обещаний.

Нельзя не согласиться с г. Порошенко, что за его президентство движение к ЕС стало заметным и существенным. Что не сделали за 20 лет, было сделано за 3 года. Петр Алексеевич явно пытался внушить своим избирателям мысль, что выполнение предвыборных обещаний не только возможно, но и должно быть продолжено в следующем президентском сроке. Правда, не было сказано, какими жертвами и лишениями простых украинцев были выполнены эти обещания.

И еще об одном обещании умолчал президент ­ покончить с войной на востоке страны за несколько недель. Недели растянулись на 3 года, и конца войне, увы, не видно до сих пор. К сожалению, Закон о реинтеграции оккупированных территорий обратно в Украину не содержит того, о чем говорил Д. Туск и на что не все в Украине обратили должное внимание.

Д. Туск отметил вежливо успехи Украины в продвижении реформ, выполнении обязательств по соглашению об ассоциации, создании новой крепкой армии и мужество украинцев по отпору врагу, но на правах друга Украины, как он выразился, позволил себе одно пожелание или замечание ­ достичь внутреннего единства и не допустить внутренних конфликтов, которые могут свести на нет все достижения страны.

Внутреннее единство – это такое же обязательное требование демократии, как и разные точки зрения и мнения граждан. На первый взгляд, это ­ дежурное и дружественное пожелание, а на самом деле это – понимание того, что в Украине нет внутреннего единства, но есть раскол страны. Думаю, что Д. Туск имел в виду и те недавно принятые законы, которые ущемляют права и интересы граждан восточной Украины в вопросах языковой, культурной, национальной и этнической политики. Население восточной Украины молчаливо приняло эти законы, но это не означает, что оно довольно ими.

В науке есть понятие «спираль молчания», которое означает следующее: люди не всегда решаются высказывать свою точку зрения, если она противоречит точке зрения большинства, и особенно, если она может быть наказана властью. Люди скрывают эту точку зрения, но не отказываются от нее. Накопление недовольства властью и позицией большинства до некой критической массы может привести к «раскручиванию спирали» и превращению точки зрения меньшинства в точку зрения большинства, и произойти это может либо в спокойной, либо во взрывной манере.

Сегодня украинская власть пытается создать видимость общественного единства, но его нет, и на это осторожно указал Д. Туск. Пока ни одной власти и ни одной политической партии в Украине не удалось сформировать это единство, и будущее страны выглядит не так безоблачно, как это рисует наша власть. Так что ключ к демократии пока не найден.

Ж.­К. Юнкер тоже сделал замечание или пожелание украинской власти – справиться с коррупцией. Видимо, г. Юнкер не заметил последних побед генпрокуратуры, НАБУ и Верховной Рады в снятии неприкосновенности с некоторых депутатов и даже выдаче права на арест либо посчитал это показушной борьбой с коррупцией. Снятие неприкосновенности с отдельных депутатов и последующее их бегство из страны либо внесение залога за освобождение и последующий развал дела в суде – все это, похоже, не впечатляет европейских чиновников.

А нам нужно помнить, что наша коррупция долго будет висеть дамокловым мечом на дверях ЕС, в которые мы настойчиво стучимся. Мы гордимся своими успехами в борьбе с коррупцией, а Европа считает, что нужно ликвидировать не отдельные ее проявления, а систему в целом. И для борьбы с коррупцией действительно необходимо единство общества и доверие его к власти.

Татьяна НИКОЛАЕВА