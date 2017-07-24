В запорожском селе вдохнули новую жизнь в прелестных дев (ФОТО)

Скульптуры полуобнаженных девушек, расположенные в с. Заречном Ореховского района, облагородили: отремонтировали и покрасили. Об этом сообщил на своей страничке в ФБ запорожский скульптор Александр Шкаликов.

Как ранее сообщал «Верже», пользователи группы «Атипичного Запорожья» опубликовали скульптуры обнаженных и полуобнаженных дев, на которых они наткнулись в селе Заречное. Пользователи отмечали, что три скульптуры стоят в небольшом перелеске на берегу Конки — за частными домами.

Как удалось узнать «Верже», в советские времена в этом месте находился парк отдыха, где проводились гулянья и дискотеки. Скульптуры установили в 70-е годы. Они, по замыслу ваятеля, должны были приучать селян к прекрасному.