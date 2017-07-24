В Запорожье грабитель припер к стене женщину золотой цепочкой (ФОТО)

В Шевченковском районе Запорожья полиция задержала наглого грабителя, который пытался снять с жертвы золотую цепочку.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, случай имел место 22 июля в подъезде дому по ул. Полякова.

Патрульных вызвала сама жертва, которая чуть не лишилась украшений. ОНа рассказала, что мужчина, зашедший за ней в подъезд, напал на неё и попытался сзади сорвать цепочку с крестиком, но жертва начала кричать и удержала рукой украшение.

В результате грабитель скрылся не солоно хлебавши. Через час не состоявшийся грабитель был задержан в той же местности. Он понесёт криминальную ответственность за свои действия.