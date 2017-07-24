Гибель утонувшего запорожца полиция расследует, как убийство

Вчера, 23 июля, к спасателям ГСЧС поступило сообщение, что житель Мелитополя ушел рыбачить на озеро Горячка и не вернулся. Не отвечает и мобильник.

Сегодня к поискам исчезнувшего запорожца подключили водолазов аварийно-спасательного отряда ГСЧС региона.

Около полудня тело мужчины вытащили на берег и направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полиция проверяет все версии печального случая в рамках ст. 115 УК «убийство». После выводов экспертов станет ясна причина смерти: в случае подтверждения несчастного случая или естественной смерти дело закроют.