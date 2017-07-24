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Глава ЦРУ заявил о серьезных расхождениях интересов США и России в Сирии

От
Valeriy
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Директор ЦРУ Майк Помпео считает, что Россия не планирует покидать Сирию и будет продолжать вмешиваться в дела США. Такое заявление он сделал на ежегодном собрании представителей учреждений разведки и национальной безопасности в Аспене, штат Колорадо, передает Associated Press.

По словам Помпео, Россия останется в Сирии, потому что она «любит» свой морской порт в средиземноморском Тартусе.

Он также усомнился в том, что Россия реализовала серьезную стратегию в борьбе с международным терроризмом в Сирии. По его словам, любое предположение о том, что Россия является союзником США в этой стране, не подтверждается тем, что происходит там.

При этом Помпео выразил надежду, что в мире будут места, где США и Россия смогут сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Характеризуя сирийское руководство, директор ЦРУ заявил, что трудно представить себе стабильную Сирию с президентом Башаром Асадом во главе. Он назвал Асада «марионеткой иранцев».

Также он подтвердил свою убежденность в том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США. Отношения двух стран он охарактеризовал как «сложные».

Кроме того, Помпео подверг критике заключенную предыдущей администрацией Барака Обамы ядерную сделку с Ираном, выразил надежду, что удастся найти способ лишить северокорейский режим ядерного оружия.
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