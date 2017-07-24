Жители Запорожья продавали девушек в бордели Израиля (ВИДЕО)

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с Нацполицией Днепропетровской области разоблачили международный канал торговли людьми. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Организаторами преступной деятельности оказались мужчина и женщина 1960 и 1968 годов рождения, жители Запорожья. Они вывозили женщин в израильский город Хайфа с целью предоставления сексуальных услуг.

Преступники вербовали и удерживали женщин в местах, где те оказывали сексуальные услуги. Девушек подыскивали через объявления в Интернете, предлагая работу в сфере предоставления эскорт-услуг. Преступники набирали женщин из Днепропетровской и Запорожской областей. После оформления документов их переправляли через аэропорты Запорожья, Харькова и Киева в Израиль. За каждую «жертву» злоумышленники получали от 500 до тысячи долларов. На территории Израиля девушек заставляли оказывать сексуальные услуги. Заработанные деньги у них отбирали.



Правоохранители провели восемь обысков, в ходе которых изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факты преступной деятельности и налаженную «схему» торговли людьми. Также прекращена деятельность двух борделей в Запорожье, предотвращен вывоз в сексуальное рабство шестерых девушек – гражданок Украины.

Злоумышленники задержаны. Организаторам преступной деятельности, согласно части 2 ст. 303 УК («Проституция, принуждение или втягивание в занятие проституцией») и части 2 ст. 149 УК («Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека»), грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.