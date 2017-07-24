Запорожец подрезал жену за упрек, что он мочится мимо унитаза

В 5-ю горбольницу с ножевым ранением привезли 67-летнюю жительницу Запорожья. После операции пенсионерка рассказала полицейским, что ранение ей нанес благоверный.

Дескать, ему не понравился упрек в том, что он мочится мимо унитаза. Был бы трезвым, возможно, не схватил бы нож. В отношении 66-летнего горожанина возбудили дело по статье 122 УК «Нанесение телесных повреждений средней тяжести».

Во время суда потерпевшея не стала настаивать на жестком наказании, а наоборот, заявила, что прощает своего супруга. Мужчина раскаялся и получил в итоге три года условного срока. Кроме того, он обязан возместить материальный ущерб больнице.