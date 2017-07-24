Запорожский край наводнили нелегальные мигранты из мусульманских стран

Из бывших среднеазиатских республик СССР в Украину перебираются жить люди, но при этом они не хотят соблюдать законы нашей страны.

По информации Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы Украины, на днях пограничники совместно с сотрудниками миграционной службы, СБУ и полицией провели профилактические мероприятия «Мигрант».

Их цель — предотвращение и противодействие нелегальной миграции, а также другим нарушением законодательства Украины в миграционной сфере. Рейды проводились в населенных пунктах Запорожского и Херсонского краев.

Как результат, правоохранители обнаружили ряд граждан Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Таджикистана, которые нарушили правила пребывания и трудоустройства на территории Украины.

Сотрудники ГМС составили 21 протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 203 КУоАП, 1 протокол по ч. 1 ст. 204 КУоАП. А в отношении четырех граждан закавказского Азербайджана принято решение о принудительной высылке их к себе на родину.