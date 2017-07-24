Запорожский частный сектор засияет огнями Лас-Вегаса

В Запорожье улицы оборудуют современными системами освещения. Как рассказали «Верже» в горсовете, с 2016 года в Запорожье ведут масштабные работы по освещению улиц и дворов, реконструируют сети внешнего освещения, а также строят новые объекты по тем улицам, которые никогда не освещались.

Один из таких объектов – улица Академика Павлова в Шевченковском районе. На всю улицу здесь раньше были два фонаря, которые не обеспечивали достаточную освещенность.

— Благодаря городской программе бюджета развития на улице Академика Павлова выполнено строительство сетей наружного освещения. По существующим опорам «Запорожьеоблэнерго» были установлены 22 светодиодных светильника и смонтировано 800 м самонесущего изолированного провода, — рассказала начальник производственной службы КП «Запорожгорсвет» Ольга Ефремова.

До конца года планируется выполнить строительство современной системы внешнего освещения по 45 объектам во всех районах города. На 34 улицах областного центра реконструируют сети освещения.