За отказ от сексуальных утех житель Запорожья изувечил незнакомку

Сейчас решается вопрос о квалификации преступных деяний негодяя, а женщину угодила в больницу.

По информации пресс-службы патрульной полиции, около 4 утра поступил вызов — во дворе дома на ул. Лермонтова громко кричит женщина.

Прибыв на место ЧП инспекторы выявили избитую женщину. 49-летняя запорожанка рассказала, что за ней увязался настырный кавалер, предложив провести ночью к дому.

В темном дворе негодяй потребовал от нее сексуальных утех, на что она ответила отказом. После этого он нанес горожанке несколько ударов в лицо и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники патрульной полиции мужчину задержали. Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили в сумке 36-летнего насильника телескопическую дубинку. После того, как пострадавшая узнала налетчика, ее госпитализировали. Правонарушителя доставили в Вознесеновский райотдел полиции.