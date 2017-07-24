Из-за проделок с землей в Запорожской области полетела голова председателя райгосадминистрации

На прошлой неделе, 18 июля, глава Запорожской области Константин Брыль побывал с рабочим визитом в Токмаке.

Во время вояжа Константин Брыль публично подверг критике и предъявил серьезные обвинения своему подчиненному — председателю райгосадминистрации Гураму Джиоеву.

Во время заседания актива района глава Запорожской облгосадминистрации поведал, что главной целью программы «Урожай» — наведение порядка в земельных вопросах, чтобы средства, полученные во время обработки земли, попадали в бюджеты громад, а не в карманы коррупционеров.

«В прошлом году в бюджеты громад края поступило около 100 миллионов гривен дополнительных средств. Однако не все территории поверили в детенизацию земли. Одним из таких районов стал Токмакский, который показал определенные «белые пятна».

Председатель Токмакской райгосадминистрации Гурам Джиоев не смог ответить на проблемные вопросы во время коллегии облгосадминистрации. А через несколько дней человека, которого он покрывал, правоохранители арестовали за получение взятки. Поэтому исполнять обязанности председателя райгосадминистрации будет Елена Шпак», — заявил Константин Брыль.

Недолго раздумывал Гурам Джиоев, после чего написал заявление на имя главы государства. Президент Украины Петр Порошенко также не стал затягивать с решением проблемки и подписал распоряжение об увольнении с должности главы Токмакской райгосадминистрации.

Как говорится в тексте распоряжения Президента Украины, Гурам Даниэлович Джиоев уволен с должности председателя Токмакской райгосадминистрации Запорожской области согласно поданному им заявлению.