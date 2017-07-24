Команда Буряка пообещала жителям Запорожья выполнить трудоемкую задачу

Во время рабочего совещания мэр Запорожья Владимир Буряк инициировал создание городской программы, которая позволит подготовить ветхое жилье к наступающему осенне-зимнему периоду в сжатые сроки за счет средств городского бюджета.

— Существующие нормы не позволяют делать в таких домах капитальный ремонт. Пойти путем внесения затрат на ремонты «ветхих» домов по направлению текущих ремонтов мы не можем. Ведь это в первую очередь отразится на тарифах, которые платят запорожцы. А тарифы в таких домах и без того большие. Работающей государственной программы по отселению людей из ветхого жилья нет. Поэтому мы должны брать ответственность на себя и проводить работы за счет средств городского бюджета, — отметил городской голова.

Владимир Буряк поручил профильному заместителю и департаменту по управлению ЖКХ оперативно начать разработку городской программы по ветхому жилью, которая начнет работать уже в текущем году.

Программа определит объемы работ и финансирования. Планируется, что утвердить новую программу депутаты смогут уже на ближайшей сессии городского совета.

У запорожцев представится шанс проверить выполнение обещания уже через несколько месяцев.

Напомним, проблема ветхого жилья для Запорожья – одна из самых актуальных и сложных. В городе свыше 300 домов подпадают под понятие «ветхое жилье». Наиболее проблемные дома расположены в Заводском и Александровском районах. Они строились в первой половине прошлого века, а некоторые и в конце 19 века, и сегодня находятся в критическом состоянии.