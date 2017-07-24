Майкл Фелпс проиграл заплыв на 100 метров белой акуле

Американский пловец и 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс проплыл стометровку наперегонки с белой акулой.

Спортсмен был одет в специальный гидрокостюм, имитирующий акулью кожу, а на ногах у него находился плавник. Тем не менее, позднее он пожаловался на то, что вода была очень холодной.

Дистанцию пловец преодолел за 38 секунд, акула — за 36,10 секунды. Соревнование животного и человека организовал телеканал Discovery в рамках «Недели акул», пишет «КП».

Чтобы заставить акулу плыть четко по прямой траектории, на финише поместили еду для нее. Соперники провели заплыв отдельно друг от друга, а их видеоизображение позже совместили для наглядности.

Отмечается, что в среднем белые акулы имеют скорость 25 миль в час, а человек проплывает около шести миль в час.