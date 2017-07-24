На гей-парадах в ФРГ зарабатывают десятки миллионов евро

Ежегодный гей-парад — важный источник дохода для берлинской индустрии туризма. В прошлом году, например, благодаря гей-фестивалю столица Германии заработала около 177,5 миллиона евро.

Парадоксально, но факт: большинство участников берлинского гей-парада придерживаются «традиционной» сексуальной ориентации, а сами геи и лесбиянки составляют всего лишь чуть больше трети от числа участников. Такие неожиданные данные содержатся в исследовании, опубликованном организаторами берлинского гей-прайда за несколько дней до его проведения.

По мнению авторов исследования, эта статистика — лишнее свидетельство терпимости общества к проявлениям «инаковости» и знак того, что из специфического мероприятия для конкретной целевой группы гей-парад давно превратился в уличный праздник для самых широких слоев населения.

Ежегодный гей-парад в Берлине прошел в субботу, 22 июля. Пестрая и шумная демонстрация в защиту прав сексуальных меньшинств имеет и важный экономический аспект — городской праздник ЛГБТ-сообщества входит в тройку самых массовых уличных мероприятий в столице Германии.

С учетом повышенной покупательной способности ЛГБТ-сообщества гей-парад — существенный источник дохода для местной трэвел-индустрии. Настолько важный, что городской офис по туризму даже проводит специальные маркетинговые кампании, направленные для геев и лесбиянок.

«Известно, что в год гомосексуалы в среднем совершают шесть-семь коротких поездок на выходные и три-четыре раза планируют длинные отпуска”, — делится результатами маркетинговых исследований генеральный менеджер берлинского отеля Mercure Bеrlin City Филипп Ибрагим.

«Двойной доход и нет детей” (double income no kids) — так описывают маркетологи финансовую ситуацию ЛГБТ-сообщества — то, что обычные родители тратят на детей, ЛГБТ тратит на путешествия, пишет dw.com.

Что касается Берлина, то, по его словам, основная цель ЛГБТ-туристов в городе — обычные городские достопримечательности, а не ночные клубы или специализированные заведения для геев и лесбиянок. В выходные, на которые запланирован гей-парад, свободных мест в его отеле не осталось уже за три недели — и это при том, что цена номера превышает стандартные расценки чуть ли не в полтора раза. По оценкам авторов исследования, в 2016 году на отели и апартаменты в Берлине гости гей-парада потратили 26,5 миллиона евро.