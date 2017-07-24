Спортсменка из Запорожской области Людмила Бабак стала чемпионкой Европы

Из Португалии, где проходил чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, «золотую» медаль привезла воспитанница тренера спортивно­оздоровительного комплекса Запорожской АЭС Сергея Снежко, мастер спорта Украины международного класса, член основного состава национальной сборной команды Украины по гребле на байдарках и каноэ Людмила Бабак.

В этих соревнованиях участвовали спортсмены из 23 стран. Украину представляла команда из 9 человек, трое из них — энергодарцы. Людмила завоевала первенство на марафоне среди взрослых на 19 км, сразу же после старта оторвавшись от соперников и преодолев дистанцию за 1 час 48 минут, выиграла и короткую дистанцию.

Энергодарский спортсмен, мастер спорта Украины Денис Давыдов также участвовал в чемпионате Европы. Однако ему пришлось пройти дополнительные испытания во время гонки. Соперник из Испании веслом пробил лодку нашего спортсмена, но несмотря на пробоину, Денис пришел к финишу шестым.

Тренер Сергей Снежко говорит, что если бы лодки были собственными и в них стояли помпы, откачивающие воду, нашего спортсмена конкуренты не смогли бы так легко вывести из равновесия.

За большие заслуги в спорте председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль вручил Людмиле и еще 17 ведущим спортсменам области сертификаты на получение стипендии.

Как один из 10 лучших спортсменов Энергодара Люда также получает стипендию местного горсовета. За такую поддержку спортсменка благодарит область и город и продолжает трудиться. Мечтает о медали олимпийского чемпиона, говорит, что любит этот вид спорта за свежий воздух, а еще за то, что благодаря ему успела объездить всю Украину и неоднократно побывала за границей. В сентябре Людмиле Бабак предстоит выступить на чемпионате мира, который пройдет в ЮАР.

Ирина ГОРТЕНКО