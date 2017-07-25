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В Запорожской области знаменитый олень терпит страшные мучения (ФОТО)

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user444
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Отдыхающие в Запорожской области не дают покоя памятнику оленю в Кирилловке. Как передает РИА Мелитполь, отдыхающие постоянно терзают «зверя», что-то отламывая от него, пытаясь сфотографироваться.

Скульптуру на трассе Харьков-Симферополь постоянно «подшаманивают» коммунальщики, приклеивая сломанные рога или подкрашивая символ местности. Однако безумие отдыхающих рвёт все шаблоны — они таки  пытаются взобраться на скульптуру, чтобы сделать эффектное фото.

СМИ публикуют очередной «фотошедевр», который был сделан на днях.

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