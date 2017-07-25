В запорожском поселке пьяный мужчина до смерти забил приятеля

Пьяные посиделки трех мужчин и дамы в одном из домов пгт Кушугум закончились смертельной дракой.

По информации пресс-службы Нацполиции региона, во время распития алкоголя и внезапно возникшей ссоры между друзьями произошла драка. В результате младший из мужчин нанес несколько ударов в область головы и туловища двум мужчинам.

От полученных телесных повреждений 57-летний мужчина скончался на месте происшествия, а 56-летнего — с травмами доставили в городскую больницу.

Правоохранители задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 34-летнего злоумышленника. Злодей ранее судимый за совершение корыстного преступления и в настоящее время находится под условным сроком.

Открыты уголовные производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция статей предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.