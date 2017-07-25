В Запорожье девица-извращенка изнасиловала парня

В запорожскую городскую больницу №3 доставили молодого человека с разрывом барабанной перепонки и следами удушения на шее, пишет ipnews.in.ua

Выяснилось, перед этим его изнасиловали. Так, 20-летний парень познакомился с девушкой в соцсети. Они решили встретиться в интимной обстановке.

Поздно вечером пара устроила встречу в балке. Девушка привязала молодого человека к дереву, а после добровольных интимных утех продолжала уже против воли партнера.

Дама начала душить парня колготками. Он потерял сознание, тогда девушка испугалась и развязала свою жертву.

Очнувшись, пострадавший выбежал на трассу просить помощи. Его госпитализировали