В России хотят начать гибридную войну против Польши

Совет Федерации попросил президента поручить профильным ведомствам разработать санкционные меры в ответ на решение Польши о сносе памятников тоталитаризма.Об этом сообщает Interfax.

«Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев — инициаторов Закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц», — говорится в обращении сенаторов к президенту, принятом во вторник.

Как отмечается в документе, парламент Польши принял поправки в законодательство, предусматривающие снос памятников и памятных знаков тоталитаризму, в том числе советским военнослужащим, освобождавшим Польшу от немецкой оккупации в 1944-1945 годах.